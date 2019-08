Bertha Hopp

Bertha Hopp, 89, of Belknap Township passed away August 13, 2019 at Rogers City Medilodge. Friends may visit at the Beck Funeral Home Friday, August 16, from 4 – 8 p.m. with a prayer service at 7 p.m.

Visitation will resume Saturday at St. John Lutheran Church – Hagensville from 2 p.m. until time of her funeral at 3 p.m. with the Rev. Charles Schultz officiating.

Interment will follow at St. John Lutheran Cemetery.

Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.