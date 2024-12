Sharron Helen Prodan

Sharron Helen Prodan, 82, of Onaway passed away at home December 5, 2024. She was born in River Rouge to Hazen and Cecelia (Giraud) Witt April 14, 1942.

Sharron is survived by her children, Dawn Prodan, Timothy Prodan, Mary Wilkinson, Thomas (Julie) Prodan and Mark (Tonya) Prodan; 14 grandchildren; 11 great-grandchildren; and a sister, Gail Wright.

No services are planned at this time.