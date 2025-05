Mitsuko “Michan” Malone

Mitsuko "Michan" Malone, 79, of Rogers City passed away at Medilodge of Rogers City March 10, 2025.

She was born in Yamagata, Japan to Teiji and Takie (Yasumuro) Hoshino April 12, 1945.

Friends may visit at the Beck Funeral Home Friday, May 23, from 5 p.m. through time of her memorial service at 6 p.m.