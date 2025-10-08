Gary Ervin Reisener
Gary Ervin Reisener, 72, of Rogers City passed away October 6, 2025. He was born in Rogers City to Ervin and Viola Mae (Gemmil) Reisener October 7, 1952.
Gary is survived by his daughter, Heather Micketti-Hopp; a son, Jake (Tori) Reisener; four grandchildren, Trevor, Jackson, George and Amelia; a sister, Patricia (Norman) Wisniewski; nephews, Allen (Stephanie) Wisniewski, Terry Wisniewski and Gregory (Missy Przybyla) Wisniewski; and a great-niece, Autumn Wisniewski.
He was preceded in death by his parents, Viola and Ervin; and a granddaughter, Taylor Mae Hopp.
A complete obituary will be posted when the date is set for his memorial service.