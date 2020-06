Shirley Jean Sproule, 89, of Afton passed away Saturday June 16, 2020 at Medilodge of Cheboygan.

She is survived by a companion, John G. Hanel of Afton; a son, Rick Sproule of Cheboygan; a grandson; and great-grandchildren.

