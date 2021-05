Rebekah Jean Hopkins

Rebekah Jean Hopkins, 59, of Hawks passed away Tuesday, May 4, 2021 at MidMichigan Medical Center – Alpena. Rebekah was born May 6, 1961 to Robert and Doris Hopkins.

She worked as a florist and enjoyed doing crafts and knitting.

Surviving are her partner, Joe Meehan; a son, Thomas Oakley; and a brother, John Hopkins. She was preceded in death by two brothers.

Cremation arrangements have been handled by the Bannan Funeral Home.