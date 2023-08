David Joseph Green

David Joseph Green, 56, of Onaway passed away at home August 9, 2023. He was born February 2, 1967 in Farmington Hills to Donal and Catherine (Lineski) Green.

He is survived by several friends.

Per David’s request, no services will take place.

Arrangements are in care of the Beck Funeral Home. Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.