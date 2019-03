With a heavy heart, we are saddened to announce the untimely death of our beloved son, Jordan Zemke.

Jordan, age 38, passed away of natural causes in his childhood home in Berkley Sunday, February 17, 2019.

