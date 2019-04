Sharon St. Charles

Sharon St. Charles, 76, of Onaway passed away Saturday, April 13, 2019, at her home.

Surviving are two sons, Ronald (Teresa) St. Charles of Trenton and Anthony (Cheryl) St. Charles of Fowlerville; companion, Dean Combs of Onaway; five grandchildren; four great-grandchildren; and five sisters, Shirley, Wanda, Claudia, Debbie and Cyndi.

Cremation arrangements were in care of the Chagnon Funeral Home. A memorial will be held at a later date.