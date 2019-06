Barbara D. Corriveau, 88, formerly of Millersburg, died at MediLodge of Traverse City Tuesday, March 5, 2019.

A celebration of life and memorial Mass will be held at St. Paul Catholic Church in Onaway Saturday, June 8, at 11 a.m. Barbara’s final resting place will be in Millersburg at Riverside Cemetery.

