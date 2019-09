Patricia “Pat” Bauer Minier

Patricia "Pat" Bauer Minier, 91, of Onaway, died in Troy August 27, 2019.

Pat’s family will receive friends at the Chagnon Funeral Home Friday, September 20, from 4 – 8 p.m. followed by a funeral Mass at St. Paul Catholic Church Saturday, September 21, at 11 a.m.

Pat’s final resting place will be at Hillcrest Cemetery.