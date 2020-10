Donna Jean Edgley, 74, of Rogers City passed away Sunday, September 27, 2020 at St. Mary’s Hospital in Saginaw. She was born September 29, 1945 in Flint.

She is survived by three children, Denver Edgley of Kincheloe, Darleen (Keith) Jolin and Bridget (Carl) Lawrence of Rogers City; and 13 grandchildren.

lient = 'pub-9805586299390794.'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->