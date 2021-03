Dena Rescoe

Dena Rescoe, 58, of Posen passed away peacefully at home February 27, 2021. She was born June 8, 1962.

Dena is survived by her family at Posen AFC Home.

A graveside service took place take place at Memorial Park Cemetery in Rogers City Wednesday, March 3.

Arrangements are in care of the Beck Funeral Home. Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.