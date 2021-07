James “Jim” Edward Estep

James “Jim” Edward Estep, 90, of Onaway passed away Saturday, July 3, 2021 at his home. '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //--> '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Surviving are three sons, Dean (Joey) Estep of Onaway, Jim (Robin) Estep of New Mexico and Perry (Jan) Stemen of Fort Meyers, Florida; a daughter, Georgia DiSalvo (Randy Metz) of Howell; nine grandchildren; and several great-grandchildren.

Jim will be honored by his family privately. A full obituary will be published next week. Cremation arrangements in care of Chagnon Funeral Home.