June Carol Partridge

June Carol Partridge, 75, of Belknap Township passed way at home August 15, 2021. She was born November 25, 1945 in Detroit to Eugene and Dorothy (Loftesness) Annabel.

June is survived by her sister, Patricia (Peter) Worrall of Charlton, London, England.

Beck Funeral Home will announce a complete obituary when the date is set for her Celebration of Life.

Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.