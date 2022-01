Kenneth Pehovic

Kenneth Pehovic, 71, of Ocqueoc Township passed away December 30, 2021 at Golden Beach Manor. He was born June 30, 1950 in Detroit to Michael and Othelia (Mashlan) Pehovic. Ken is survived by his wife, Deanna; a nephew, John (Becky) Pehovic; and a niece, Bonnie (Jeff) Heston. google_ad_client = 'pub-9805586299390794.'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //--> google_ad_client = 'pub-9805586299390794.'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

No services are planned at this time.

Arrangements are in care of the Beck Funeral Home.

Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.