Charles Thomas Fancher

Charles Thomas Fancher, 93, of Rogers City passed away at MyMichigan Health in Alpena January 26, 2022. He was born October 31, 1928 Detroit to Leonard and Ruth (Ufford) Fancher.

Charlie was survived by a son, Darrell (Marina Klougman) Fancher of Lake Forest, Illinois; and two grandchildren.

No services are planned.

