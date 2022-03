Richard Andrew Tima

Richard Andrew Tima, 77, of Rogers City passed away peacefully at home March 14, 2022. He was born December 7, 1944 in Toledo, Ohio to Emery and Myrtle (Clark) Tima.

Richard is survived by four nieces; as well as many great-nieces and great-nephews.

A memorial service will take place in early summer, Beck Funeral Home will announce the date when it is set.

Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.