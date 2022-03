David Boyce

David Boyce, 62, of Onaway passed away Tuesday, March 08, 2022 at MediLodge of Rogers City. Surviving are a sister, Rose Boyce of Rogers City; a brother, Thurlow “Butch” W. Boyce III of Rogers City; two nieces; a nephew; and multiple grandnieces and grandnephews. FFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //--> FFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

David will be honored by his family privately.

Cremation arrangements in care of Chagnon Funeral Home. Final resting place will be North Allis Township Cemetery.