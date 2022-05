Carl Thomas Clark

Carl Thomas Clark, 78, of Onaway passed away Sunday, May 15, 2022 in Ocqueoc Township. Surviving are his wife, Anna Clark of Onaway; a daughter, Jessica Winstead of Onaway; three grandchildren; and six great-grandchildren.

Carl’s full obituary will be published next week.

A memorial service is being planned for a later date.

Cremation arrangements were in care of Chagnon Funeral Home.