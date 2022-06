Richard “Dick” Mahon

Richard "Dick" Mahon, 77, of Tower passed away June 5, 2022 in Tower.

Surviving are a daughter, Veronica of Onaway; four sisters, Mary (Gene) Carey of Ohio, Ronnie Mahon of Florida, Pat Lamp of Ohio and Connie (Joe) Conley; four grandchildren; and two great-grandchildren; and many nieces and nephews

Cremation arrangements in care of Chagnon Funeral Home.