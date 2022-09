Duane Alan Wirgau

Duane Alan Wirgau, 62, of Hawks passed away at Covenant Hospital in Saginaw September 19, 2022 following a brief illness. He was born November 17, 1959 in Rogers City to Harlan and Gloria (Filarski) Wirgau.

He is survived by a son, Bradley; a granddaughter; two sisters, Vicki (Mike) Roznowski and Kathy (Bob) Wirgau; and several nieces and nephews.

Private services will take place.

