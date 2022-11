James “Jim” Joseph Winik

James "Jim" Joseph Winik, 55, of Grand Lake passed away at home November 18, 2022. He was born in Alpena June 15, 1967. Jim is survived by his significant other, Julie Jansen; two brothers, Martin Winik and Brian (Connie) Winik; and two sisters, Susan Germany and Barbara Knaffle.

A Celebration of Life will take place in the summer of 2023.

Arrangements are in care of the Beck Funeral Home.

Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.