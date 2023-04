Danny McMullen

Danny McMullen, 65, of Afton, died at home Friday, March 31, 2023. ogle_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //--> ogle_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Danny’s family will receive friends at Chagnon Funeral Home Saturday April 22, from 10 a.m. until the time of the memorial service beginning at noon.

His final resting place will be at St. Monica Cemetery.