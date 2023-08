Thomas “Tom” Arthur Ross

Thomas "Tom" Arthur Ross, 58, of Onaway, died unexpectedly Tuesday, July 25, 2023. He is survived by his sisters, Diana Ross Brown (Michael) of Cheboygan and Marie Heist (Timothy) of Negaunee; a brother, Bradford Ross; and several nieces and nephews; as well as many friends.

No services are planned as Tom will be honored by his family privately.

Cremation arrangements were in care of Chagnon Funeral Home.