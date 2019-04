Lorie Ann Skuse

Lorie Ann Skuse, 58, of Onaway passed away Wednesday, April 17, 2019 at Medilodge of Cheboygan.

Surviving are her husband, Bob Skuse of Onaway; two daughters, Lovina (Eric) Kenroy of Onaway and Leona Skuse (Paul Rhein) of Onaway; an adopted daughter, Becky (Troy) Cook of Cheboygan; eight grandsons; three sisters, Wanda Peterson of Cadillac, Gail (Stanley) Stevens of Onaway and Sue (Jim) Tucker of Onaway; a brother, Chuck (Shelley) Dangler of Ocala, Florida; and many nieces, nephews and friends.

Graveside service will be today (Thursday April 25) at 1 p.m. at Waverly Township Cemetery, Maxon Road, Onaway, MI 49765.