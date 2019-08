William “Billy” Ennest

William "Billy" Ennest, 62, of Presque Isle passed away August 10, 2019 at home. He was born October 11, 1956 in Rogers City to Harley and Barbara (Szymanski) Ennest. Billy is survived by two brothers, John (Becky) Ennest of Presque Isle and Paul Ennest of Alpena; and nieces and nephews.

A private service will take place at a later date.

Arrangements in care of the Beck Funeral Home.

Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.