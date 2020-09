Mark A. Glawe, 67, of Ocqueoc passed away Tuesday, September 8, 2020 at MidMichigan Medical Center, Alpena.

Surviving are a sister, Marsha Merten (Greg) of Bay City; three brothers, William Lynch of Millersburg, Edward Glawe Jr. (Mary) of Bay City and Timothy Glawe (Sandra) of Sanford; and nieces and nephews

