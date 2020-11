Orville R. Mundy

Orville R. Mundy, 72, of Black Lake (Onaway) died Saturday November 14, 2020 at his home. Surviving are his wife, Teri Mundy of Black Lake; three sons, Todd (Jodi) Mundy of Alanson, Orvie (Jennie) Mundy of Kamploops, British Columbia and Tyler (Megan) Mundy of Harbor Springs; seven grandchildren; and two sisters, Donna and Ramona. le_ad_client = 'pub-9805586299390794.'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //--> le_ad_client = 'pub-9805586299390794.'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Memorial visitation will be today (Thursday, November 19) from 4 – 6 p.m. at Chagnon Funeral Home.

Memorial service will also take place today (Thursday, November 19) at 6 p.m. at Chagnon Funeral Home.