Derek Dale “Orv” Schaudt

Derek Dale "Orv" Schaudt, 52, of Rogers City passed away at home March 26, 2021. He was born January 5, 1969 in Rogers City to Orville and Joanne (Samaha) Schaudt.

He is survived by two children, Ashley Schaudt of Brownstown and Ryan Schaudt of Detroit; two brothers, Mike (Angie) Tuck of Rogers City and David (Padma) Schaudt of Las Vega, Nevada; and five nephews.

Private services will take place. Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.