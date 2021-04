Rodney Reuben Aho

Rodney Reuben Aho, 70, of Rogers City passed away April 2, 2021 at home. He was born August 19, 1950 in Highland Park to Reuben and Senia (Somero) Aho.

Rodney is survived by his wife, Julia; two sisters, Sharon Jurmu and Karen Magri; and two brothers, Dale Aho and Glen Aho.

No services at this time but a remembrance will take place at a later date.

Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.