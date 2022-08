Lyle Francis Haske

Lyle Francis Haske, 62, of Metz Township passed away unexpectedly at home August 16, 2022. He was born July 23, 1960 in Rogers City to David and Lillian (Hincka) Haske.

Lyle is survived by his three siblings, Wayne (Karen) Haske of Skandia, David (Barbie) Haske of Posen and Donna Miller of Rogers City; and many nieces, nephews and cousins.

No services are planned at this time.

Online condolences may be addressed through www.beckfuneralhome.org.