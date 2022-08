Sean Patrick O’Neill

Sean Patrick O'Neill, 65, of Presque Isle passed away at home August 6, 2022. He was born August 9, 1956 in Detroit to Dennis and Mary Lou (Campbell) O'Neill.

Sean is survived by four siblings, Kathleen (John Thierey) O’Neill, Daniel (Cheryl) O’Neill, Molly Schmidt and Thomas (Leticia) O’Neill; as well as many nieces and nephews.

Private graveside services will take place at a later date

