Donald “Don” J. Hilliker

Donald "Don" J. Hilliker, 59, of Onaway, formerly of Owosso, died unexpectedly October 6, 2022. He was born December 28, 1962 in Durand.

Don served in the U.S. Navy on the USS Archerfish (SSN678) and the USS Pasadena (SSN752) in his nearly 10 years of service.

He is survived by Cheryl and Tiffany Krusell. Don was preceded in death by Brenda Sherry Hilliker, Arthur Donald Hilliker and Beverly Elizabeth Toth. Cremation arrangements were in care of Chagnon Funeral Home.