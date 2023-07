Eric A. Sevener

Eric A. Sevener, 59, of Onaway passed away Saturday July 1, 2023 at his home. Surviving are his wife, Laurie Price-Sevener of Onaway; a son, Aram (Brittany) Sevener of Gainesville, Georgia; a daughter, Cassie Sevener (Cody Owen) of Flower Garden, Georgia; stepsons, Taed Price of Onaway and Jake (Sarah) Price of Cheboygan; eight grandchildren; a sister, Natalie Sevener of Mackinaw City; and nephews, cousins, and friends. nt = 'pub-9805586299390794.'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //--> nt = 'pub-9805586299390794.'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_format = '728x90'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

A graveside service will be at 11 a.m. Friday July 7, at McKinley Township Cemetery, Simpson Street, Pellston.

Memorials may be given in memory of Eric Sevener to the family to help with expenses.