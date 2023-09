Gerald Edward Meden

Gerald Edward Meden, 66, of Atlanta passed away peacefully at home September 22, 2023. He was born August 11, 1957 in Rogers City to Ervin and Marlene (Hilla) Meden. google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //--> google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Gerald is survived by his mother, Marlene of Moltke Township; a brother, Mark of Haslett; a sister, Lois (Dave) Herrmann of Cheyenne, Wyoming; and several nieces and nephews.

A private graveside service will take place at St. James Lutheran Cemetery in Moltke Township.

Information and online condolences are available at www.beckfuneralhome.org.